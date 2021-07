Ein junger Mann ist mit seinem Motorrad in Neuss gegen eine Ampel geprallt und schwer verletzt worden. Aufgrund eines Defektes an den Bremsen der Maschine hatte der 19-Jährige am Samstagabend nicht stoppen können, wie die Polizei mitteilte. Zuvor wich er mit seinem Motorrad noch zwei an der Ampel stehenden Autos aus. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in eine Böschung geschleudert. Er kam in ein Krankenhaus.