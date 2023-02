Moritz Müller feiert 1000. DEL-Spiel mit 8:2 der Haie

Iserlohn (dpa)

Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller hat in seinem 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga mit den Kölner Haien einen Kantersieg gefeiert. Am Freitagabend gewannen die Haie im Jubiläumsspiel ihres Kapitäns 8:2 (3:0, 4:1, 1:1) bei den Iserlohn Roosters, die damit einen schweren Rückschlag im Kampf um die Playoff-Qualifikation erlitten. Die Haie sind durch den klaren und auch in der Höhe verdienten Erfolg nahezu sicher in der Pre-Playoffrunde.

Von dpa