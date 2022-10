Mordprozess im Fall des toten Babys Rabea im November

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Im Fall des getöteten und in einem Mülleimer gefundenen Babys Rabea beginnt der Mordprozess gegen die junge Mutter des Kindes Ende November in Mönchengladbach. Der erste der vier geplanten Verhandlungstage sei am 24. November angesetzt, sagte ein Sprecher des Landgerichts Mönchengladbach am Montag. Die «Bild»-Zeitung hatte über das Datum des Prozessbeginns berichtet.

Von dpa