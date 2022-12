Mordkommission ermittelt nach Brand mit acht Verletzten

Acht Menschen, darunter auch zwei Kinder, haben bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Datteln (Kreis Recklinghausen) eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Polizist in Uniform.

Der Rettungsdienst habe die Betroffenen in der Nacht zum Sonntag in eine Klinik gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Im Keller des Wohnhauses habe ein Stapel mit Autoreifen gebrannt. Weil man in diesem Fall die Möglichkeit einer Selbstentzündung ausschließen könne, ermittele nun die Polizei wegen Brandstiftung, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einen konkreten Verdacht gebe es allerdings bisher nicht. Es sei eine Mordkommission eingerichtet worden. Weitere Details zu den Ermittlungen nannte er nicht. Der ungefähre Sachschaden liegt nach Angaben des Sprechers der Feuerwehr bei mehreren 10.000 Euro.