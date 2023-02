Mordkommission ermittelt nach Angriff auf Ehepaar

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw)

Eine Mordkommission der Polizei ermittelt zum Fall eines Ehepaars, das in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) von einer Dreiergruppe angegriffen und Opfer eines versuchten Tötungsdelikts geworden sein soll. Der 35-Jährige und die 37-Jährige erlitten schwere Verletzungen durch «stumpfe Gewalt», wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Bei dem Mann sei man zwischenzeitlich sogar von Lebensgefahr ausgegangen. Ein tatverdächtiger 29-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Die beiden anderen mutmaßlichen Täter im Alter von 16 und 42 Jahren kamen zunächst in Polizeigewahrsam.

Von dpa