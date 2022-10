Mordfall aus dem Jahr 2014: Festnahme in Herford

Bielefeld (dpa/lnw)

Knapp neun Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 84-Jährigen in Vlotho-Exter hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Laut gemeinsamer Mitteilung von Staatsanwaltschaft, Polizei und Landeskriminalamt in Düsseldorf sitzt ein 38-Jähriger aus Herford seit Dienstag in Untersuchungshaft im Gefängnis in Bielefeld.

Von dpa