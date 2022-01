Morddrohungen gegen Pfarrerin aus Herne

Herne (dpa/lnw)

Eine Pfarrerin aus Herne, die parallel zu Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen samstags regelmäßig Friedensgebete organisiert, hat Todesdrohungen erhalten. Der Staatsschutz ermittle nach zwei Vorfällen gegen unbekannt, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Die Evangelische Kirche im Rheinland verurteilte die Drohungen scharf. «Wir stehen in uneingeschränkter Solidarität hinter unserer Kollegin und Schwester in Christus und an der Seite aller Menschen, die gegen Hass und Gewalt Position beziehen», hieß es in einer Solidaritätserklärung der Landessynode 2022. Zuvor hatte auch die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» von zwei Morddrohungen berichtet.

Von dpa