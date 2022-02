Mordanklage gegen 45-Jährigen nach Angriff auf Ehefrau

Ibbenbüren (dpa/lnw)

Dreieinhalb Monate nach einem Messerangriff auf eine 44-jährige Frau in Ibbenbüren hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen den Ehemann erhoben. Das teilte die Behörde am Donnerstag in Münster mit. Der Angeschuldigte aus Recke im Kreis Steinfurt soll am 5. November 2021 auf die von ihm getrennt lebende Frau eingestochen haben, als sie das Haus verließ. Die Frau starb nach zahlreichen Stichen in den Hals noch auf der Straße.

Von dpa