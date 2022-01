Mönchengladbach verleiht Hannes Wolf an Swansea City

Mönchengladbach (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach leiht Hannes Wolf an den englischen Zweitligisten Swansea City aus. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt, nachdem zuvor der «Kicker» und die «Rheinische Post» darüber berichtet hatten. Der 22-jährige Mittelfeldspieler soll in England bis zum Saisonende Spielerfahrung sammeln. «Hannes braucht für seine Entwicklung mehr Einsatzzeit als wir ihm im Moment bieten können», sagte Sportdirektor Max Eberl, der zuletzt bereits angedeutet hatte, dass sich bei Wolf in den nächsten Tagen etwas ereignen könne.

Von dpa