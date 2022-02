Mönchengladbach: «Karnevalistisches» Impfangebot für Kinder

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Mönchengladbach plant ein «karnevalistisches Kinder - und Jugendlichen-Impfen» mitsamt Musik, Süßigkeiten und Kostümen. Die Aktion soll am 27. Februar stattfinden - einem Tag vor Rosenmontag. Die Kinder und Jugendlichen müssten Ausweisdokumente, Impfausweise sowie eine elterliche Einverständniserklärung mitbringen und in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. «Wer Lust und Laune hat, kann auch verkleidet zum Impfen kommen», hieß es in der Einladung am Freitag. «Bitte nur daran denken, dass der Oberarm frei gemacht werden muss.»

Von dpa