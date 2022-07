Mönchengladbach gewinnt Blitzturnier in Duisburg

Duisburg (dpa)

Borussia Mönchengladbach bleibt in den Vorbereitungsspielen zur neuen Saison in der Fußball-Bundesliga weiterhin unbesiegt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke gewann am Sonntag das Blitzturnier in Duisburg in zwei Spielen über jeweils 45 Minuten mit einem 1:0-Erfolg gegen den Drittligisten MSV Duisburg und einem 0:0 gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao.

Von dpa