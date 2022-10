Möglicherweise wärmster Oktober in NRW seit 1881

Köln (dpa/lnw)

Der diesjährige Oktober könnte der wärmste in Nordrhein-Westfalen seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881 werden. Derzeit liege das Monatsmittel bei 13,1 Grad Celsius, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Essen mit. Der bislang wärmste Oktober sei 2001 mit einem Mittelwert von 13,4 Grad gemessen worden.

Von dpa