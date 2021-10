Möglicher Waffenfund bei Razzia in Aldenhoven

Aldenhoven (dpa/lnw)

Bei einer Razzia in einem Gebäude in Aldenhoven im Kreis Düren sind verdächtige Objekte aufgetaucht. Bei dem Fund von Dienstagabend handele es sich etwa um Gegenstände, die möglicherweise gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen würden, sagte eine Sprecherin des Zollfahndungsamts Essen. Noch am Einsatzort mussten demnach einige «Stoffe» vernichtet werden. Um was es sich dabei genau handelte, ließ die Sprecherin zunächst offen. Warum es zu der Durchsuchung in der Nähe des Römerparks kam, sagte sie auf Nachfrage nicht.

Von dpa