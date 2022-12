Modernisierte Pendlerstrecke offiziell in Betrieb genommen

Kempen (dpa/lnw)

Nach zwei Jahren Bauzeit hat die Deutsche Bahn die modernisierte Zuglinie RE 10 (Düsseldorf-Kleve), den sogenannten Niers-Express, offiziell in Betrieb genommen. «Zwischen Kleve und Kempen fährt die Zukunft», hieß es bei einer Veranstaltung am Dienstag in Kempen bei Krefeld. Die Linie verbindet den Niederrhein mit Düsseldorf und wird täglich von rund 20.000 Menschen genutzt, darunter viele Pendler. Über die Strecke gab es viele Jahre lang Beschwerden von Reisenden. Nach dem Neustart auf der bereits seit gut einer Woche wieder befahrenen Linie wurde ebenfalls Kritik laut.

Von dpa