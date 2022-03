Mix aus Sonne und Wolken in NRW

Essen (dpa/lnw)

Zum Start ins Wochenende bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen weiter überwiegend freundlich. Bei Höchstwerten zwischen 11 und 16 Grad gibt es am Freitag viel Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mit. Am Nachmittag könnten im äußersten Westen des Landes auch Wolkenfelder aufziehen, es soll aber trocken bleiben.

Von dpa