Mittelfeldspieler Piotrowski verlässt Fortuna Düsseldorf

Piotrowski sei mit dem Wechselwunsch auf den Club zugekommen, berichtete Sport-Vorstand Klaus Allofs. «In einem solchen Fall müssen alle Seiten zufrieden sein. So war es am Ende», sagte Allofs. Man habe Piotrowski keine Steine beim Wechsel zu Rasgrad in den Weg gelegt. Der bulgarische Meister spielt derzeit noch in der Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League.