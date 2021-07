Mitte August erneut Vollsperrung der A40 bei Mülheim

Wegen Brückenbauarbeiten wird die A40 bei Mülheim Mitte August erneut in beide Richtungen gesperrt. Außerdem gibt es Sperrungen im Bahnverkehr. Die Autobahnsperrung gilt vom 13. August, 20 Uhr, bis zum 23. August, 5 Uhr, wie Bahn und Autobahn GmbH am Freitag mitteilten. Der Zugverkehr ist an der Stelle vom 15. August (6 Uhr) bis zum 20. August (6 Uhr) unterbrochen. Ende September 2020 war an der Stelle ein Tanklastzug nach einem schweren Unfall in Brand geraten und hatte mehrere Brücken beschädigt. Sie müssen erneuert werden.