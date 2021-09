Mit Schreckwaffe bedroht: Polizei schießt 17-Jährigem in Arm

Die Polizei in Dortmund hat einen 17-Jährigen angeschossen, der Beamte mit einer Waffe bedroht haben soll. Er kam mit einer Schusswunde am Arm in ein Krankenhaus, es bestehe aber keine Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit. Im Anschluss an den Vorfall stellte es sich heraus, dass es sich um eine Schreckschuss-Waffe gehandelt haben soll, die einer scharfen Waffe ähnlich sei, hieß es.

Den Ermittlungen zufolge waren die Beamten am Sonntag nach Hinweisen ausgerückt, wonach der junge Mann mit einer Waffe hantiert und einige Schüsse abgegeben haben soll. Mehreren Aufforderungen der Polizisten, die Waffe fallen zu lassen, sei er nicht nachgekommen. Als er die Waffe auf die Polizisten richtete, gaben diese den Angaben zufolge drei Warnschüsse ab.

Dann sei er zu einem Parkplatz gerannt und habe wieder auf die Beamten gezielt. Nachdem er auf eine neue Aufforderung zum Niederlegen der Waffe nicht reagiert habe, habe ein Polizist den Schuss abgegeben, der den Mann traf. Die Polizisten leisteten demnach Erste Hilfe. Es solle geprüft werden, ob der 17-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werde. Die Polizei Recklinghausen hat die Ermittlungen übernommen.