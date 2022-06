Mit Messer auf Nachbars Balkon: SEK nimmt 25-Jährigen fest

Ratingen (dpa/lnw)

Ein 25-jähriger Ratinger soll mit einem Messer bewaffnet versucht haben, über einen Balkon im vierten Stock bei seinem Hausnachbarn einzubrechen. Der 37-Jährige war von verdächtigen Geräuschen aus dem Schlaf gerissen worden und hatte den unheimlichen Gast beim Herumhebeln an seiner Balkontür bemerkt, wie die Polizei am Montag in Mettmann berichtete.

Von dpa