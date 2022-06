Mit Kanu gekentert: Jugendlicher stirbt nach Schulausflug

Bedburg (dpa)

Knapp einen Monat nach einem Unfall während eines Schulausflugs auf der Erft ist ein 16-jähriger Schüler gestorben. Das haben die Polizei im Rhein-Erft-Kreis und die Kölner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt. Der Jugendliche war an der geplanten Ausstiegsstelle mit seinem Kanu abgetrieben, an einem Stauwehr gekentert und von der Strömung unter Wasser gezogen worden.

Von dpa