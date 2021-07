Mit Jubel und Korso: 10.000 Fans feiern Italiens EM-Sieg

Rund 10.000 Fans haben in der Nacht zum Montag den EM-Sieg der italienischen Fußball-Nationalmannschaft in der Innenstadt von Hagen gefeiert. Die Feierlichkeiten seien nach derzeitigem Erkenntnisstand friedlich abgelaufen, teilte die Polizei mit. Demnach versammelten sich die ersten Menschen am späten Sonntagabend kurz nach dem Abpfiff am Berliner Platz.

Etwa 400 Autos nahmen an einem Korso teil, der sich in der Nähe des Hauptbahnhofs bildete. Aufgrund der Verkehrsbehinderungen sperrte die Polizei den Graf-von-Galen-Ring im Bereich des Busbahnhofs für eineinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen ab. Gegen 01.30 Uhr war der Autokorso und gegen 02.00 Uhr die Jubelfeier der Fans beendet.

Die Polizei stellte zwei Anzeigen wegen des Abbrennens von Pyrotechnik aus und nahm einen Mann wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in Gewahrsam, wie die Polizei weiter mitteilte.