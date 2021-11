Mit Glühwein und 3G: Weihnachtsmarkt in Essen gestartet

Essen (dpa/lnw)

Genau 50 Tage vor Heiligabend haben sich einige Menschen in Nordrhein-Westfalen auf einem Weihnachtsmarkt in Essen schon auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Mit Glühwein, gebrannten Mandeln und Zuckerwatte öffnete der Weihnachtsmarkt im Stadtteil Steele am Donnerstag als wohl einer der ersten in Nordrhein-Westfalen. «Endlich geht es wieder los», sagte eine Standbetreiberin.

Von dpa