Mit Auto überschlagen: Autofahrer schwer verletzt

Der junge Mann sei am Dienstagabend mit seinem Auto in einer Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen, teilte die Polizei mit. Um einen Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden Auto zu vermeiden, lenkte er zurück nach rechts, kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, überschlug sich in einem Straßengraben und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 22-Jährige, der schwere Verletzungen erlitt, konnte sein Auto selbst verlassen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle blieb laut Polizei für etwa eineinhalb Stunden einseitig gesperrt