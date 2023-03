Mit Auto ins Bachbett: 79-Jähriger und 77-Jährige verletzt

Rödinghausen (dpa/lnw)

Die Autofahrt eines 79-Jährigen und seiner zwei Jahre jüngeren Ehefrau endete in Rödinghausen nördlich von Herford in einem Bachbett. Der Senior hatte am Freitag einen am Fahrbahnrand stehenden Anhänger touchiert und dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Das Auto sei dadurch rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe einen Gartenzaun und ein Brückengeländer durchbrochen und sei schließlich mit der Front ins Bachbett gestürzt, hieß es weiter.

Von dpa