Mit 80 auf dem Rennrad durch die Radarkontrolle

Wilnsdorf (dpa/lnw)

Mit 30 Stundenkilometern zu viel ist ein Rennradfahrer in Wilnsdorf (Kreis Siegen-Wittgenstein) durch die Radarkontrolle der Polizei gebrettert - und war damit schneller als gut 1200 an dem Tag kontrollierte Fahrzeuge. Der Radler sei mit gut 80 Kilometern pro Stunde in der 50er-Zone erwischt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auf dem Foto habe er «eine gewisse aerodynamische Fahrhaltung an den Tag gelegt», sagte ein Polizeisprecher. An der Stelle geht es demnach bergab.

Von dpa