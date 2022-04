Missglückter Überfall: Zeugen halten Räuber fest

Voerde (dpa/lnw)

Ein Raubüberfall auf eine Tankstelle in Voerde (Kreis Wesel) ist in der Nacht auf Donnerstag glimpflich ausgegangen. Zeugen hatten die zwei Täter vor Ort festgehalten und später der Polizei übergeben, wie diese am Donnerstag mitteilte. Demnach kam in der Nacht zunächst ein 19-jähriger Mann in die Tankstelle und schrie die 62-jährige Angestellte hinter der Kasse an, sie solle ihm die Kasse herausgeben. Diese folgte der Aufforderung jedoch nicht und flüchtete. Der 19-Jährige habe anschließend selbst die Kasse aus der Verankerung gerissen und Bargeld herausgenommen.

Von dpa