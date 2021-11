Missglückter Scherz: Feuerwehr muss Handschellen öffnen

Engelskirchen (dpa)

Ein missglückter Karnevals-Scherz in Engelskirchen (Oberbergischer Kreis) hat Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen: Die Einsatzkräfte mussten einen Mann am Donnerstagabend von Handschellen befreien, die er sich in einer Kneipe vom Sicherheitsdienst ausgeliehen hatten.

Von dpa