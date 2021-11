Missbrauchsprozess gegen Priester beginnt

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal.

Ein katholischer Priester aus dem Erzbistum Köln steht von Dienstag (11.00 Uhr) an wegen des Vorwurfs sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Kölner Landgericht. Der 70-Jährige soll in den 1990er Jahren seine drei Nichten missbraucht haben. Die Mädchen waren zu der Zeit zwischen 7 und 13 Jahre alt. Angeklagt sind 31 Fälle, 3 davon stuft die Staatsanwaltschaft als schwer ein. Der Priester war damals in Gummersbach tätig.

Vor einer Woche hat die Staatsanwaltschaft gegen den Geistlichen eine weitere Anklage erhoben. Dabei geht es um den sexuellen Missbrauch eines elfjährigen Mädchens im Jahr 2011. Ob die Kammer diesen Fall gleich mitverhandeln, war zunächst unklar.

Das Gericht hat 20 Prozesstage angesetzt und will 38 Zeugen hören. Unter ihnen ist auch der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, der für Mitte Januar geladen ist. Heße war früher Personalchef im Erzbistum Köln.