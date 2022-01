Missbrauchskomplex: Mann zu 15 Jahren Haft verurteilt

Münster (dpa)

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Münster ist ein Angeklagter in Österreich wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Das teilte die Polizei in Münster am Donnerstag mit. Das Landgericht Klagenfurt sah es demnach am Dienstag als erwiesen an, dass der Mann acht Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren missbraucht hatte. Das Gericht habe für den 45-jährigen Österreicher zudem die Einweisung in eine Anstalt für «geistig abnorme Rechtsbrecher» angeordnet.

Von dpa