Ministerpräsident Wüst zweifelt am Sinn eines Böllerverbots

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst zweifelt trotz der Gewaltausbrüche gegen Polizei und Rettungskräfte an Silvester am Sinn eines Böllerverbots. Der CDU-Politiker sagte der «Bild»-Zeitung (Freitag): «Eine Debatte über ein Böllerverbot hilft gar nichts, wenn jemand in Berlin einen Feuerlöscher auf einen Rettungswagen wirft.» Er sprach sich dafür aus, die Polizei so auszustatten, dass sie die aus größeren Gruppen agierenden Täter mit Videokameras gerichtsfest identifizieren könne.

Von dpa