Ministerpräsident Wüst will wieder häufiger Blut spenden

Münster (dpa/lnw)

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich vorgenommen, wieder regelmäßig Blut zu spenden. «Im Studium habe ich es häufiger geschafft als in den letzten Jahren. Aber ich will versuchen, es in Zukunft wieder regelmäßiger zu machen», sagte Wüst der Deutschen Presse-Agentur. Seinen guten Vorsatz hat er am Donnerstag in Münster in die Tat umgesetzt und sich am Blutspendezentrum der Universitätsklinik einen halben Liter Blut abnehmen lassen.

Von dpa