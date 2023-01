Ministerpräsident Wüst für Reform der Unternehmenssteuern

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich für eine Reform der Unternehmenssteuern ausgesprochen. «Da ist eine Menge zu tun: Entrümpeln, erneuern und entlasten. Und wenn das Ziel ist, Investitionen anzureizen, insbesondere im Wettbewerb mit den USA, dann sind attraktive Abschreibungen das Mittel der Wahl», sagte Wüst laut Staatskanzlei am Dienstagabend bei einem Neujahrsempfang der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer in Duisburg.

«Unser exportabhängiger Industriestandort ist herausgefordert. Durch die EU-Regeln und die Investitionsanreize in den USA. Unsere Antwort in Deutschland und Europa muss schnell und klar kommen», sagte Wüst demzufolge. «Wir brauchen Carbon-Leakage-Schutz und wir brauchen Innovations- und Investitionsanreize. Die Industrieanlage der Zukunft muss hier entstehen.» Unter Carbon Leakage versteht man die Verlagerung von CO2-intensiver Produktion in die Länder, die niedrigere oder gar keine CO2-Bepreisung haben.