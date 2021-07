Ministerpräsident Laschet dankt Sportvereinen für Spenden

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat den Sportvereinen für die Unterstützung der Opfer der Hochwasserkatastrophe gedankt. «Vereine wie der FC Bayern zeigen mit ihren großzügigen Spenden für die Opfer der Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz einmal mehr herausragendes soziales Engagement. Sportler halten zusammen und lassen Menschen in Not nicht zurück. Ich bin sehr dankbar für diese große Hilfe, die die Menschen in den betroffenen Regionen jetzt so dringend brauchen», sagte Laschet. Der Ministerpräsident lobte Clubs wie den FC Bayern, den FC Schalke 04, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, den 1. FC Köln, Bayer Leverkusen und viele weitere Fußball- und Sportvereine aus ganz Deutschland für ihre schnelle und großzügige Hilfe. «Sie sind mit ihrer Unterstützung Teil einer überwältigenden Bewegung der Solidarität, die die Betroffenen in diesen Tagen erfahren. Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland halten vorbildlich zusammen», sagte der CDU-Politiker.