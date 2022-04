Ministerpräsident besucht Schwimmkurs in Krefeld: Kritik

Krefeld (dpa/lnw)

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat mit einem Besuch in Krefeld auf das Landesprogramm «NRW kann Schwimmen» aufmerksam gemacht. «Keine andere Generation hat so sehr unter den Folgen der Pandemie gelitten wie Kinder und junge Menschen», sagte Wüst am Donnerstag laut Mitteilung. In der Corona-Pandemie hätten viele Schwimmkurse nicht stattfinden können. Es sei großartig zu erleben, wie die Kinder dies nun nachholten und schwimmen lernten.

Von dpa