Ministerium: Weniger Suizide in NRW-Gefängnissen

Die Zahl der Selbstmorde in den nordrhein-westfälischen Gefängnissen ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Auch die Gesamtzahl der Todesfälle nahm ab. Das geht aus einem Bericht des Justizministeriums an den Landtag hervor.

Demnach gab es 2021 in den Haftanstalten insgesamt 37 Todesfälle (2020: 56), von denen 15 Suizide waren (2020: 23). Das Ministerium schließt aus seinen Zahlen, dass die Corona-Einschränkungen in den Gefängnissen - unter anderem was Besuche und Ausgänge angeht - keine Auswirkungen auf die Zahl der Selbstmorde und Selbstmordversuche hatten. Auch bei den natürlichen Todesfällen habe es im zweiten Pandemie-Jahr keine Veränderung zum Durchschnitt der vergangenen Jahre gegeben.