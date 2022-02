Ministerium: Konrektor für kleine Haupt- und Realschulen

29 kleinere Haupt- und Realschulen sollen vom nächsten Schuljahr an einen stellvertretenden Schulleiter bekommen. Das teilte das Schulministerium am Sonntag mit. Bislang steht nur Haupt- und Realschulen mit mehr als 180 Schülern eine Stellvertretung zu, die die Schulleitungen bei der Erledigung ihrer vielfältigen Aufgaben unterstützt. Nach einem Kabinettsbeschluss der schwarz-gelben Landesregierung solle es künftig unabhängig von der Schülerzahl neben dem Schulleiter noch einen Konrektor oder eine Konrektorin geben, hieß es. Damit gelte die Regelung auch für neu errichtete Haupt- und Realschulen.

In Nordrhein-Westfalen war zum Jahresende jeder zehnte Schulleiterposten unbesetzt. Gewerkschaften und Lehrerverbände sehen den Grund in den immer weiter ansteigenden Anforderungen - nicht zuletzt in der Corona-Krise.