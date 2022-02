Ministerin: Unterricht findet am Freitag wieder statt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Am Freitag soll der Unterricht an allen Schulen in NRW nach eintägiger sturmbedingter Pause wieder stattfinden. Das sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst. Auf Sportunterricht im Freien oder Außenveranstaltungen solle aber möglichst verzichtet werden, hieß es aus dem Ministerium in Düsseldorf. Schülerinnen und Schüler, die am Freitag begründet aufgrund von Unwetterfolgen - eingeschränkter Bus- und Bahnverkehr oder auch Straßensperren - die Schule nicht erreichen können, gelten als entschuldigt.

Von dpa