Ministerin lobt Strukturwandel auf Zollverein: Grubenfahrt

Essen (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat die Zeche Zollverein als vorbildliches Beispiel für den Strukturwandel im Ruhrgebiet gewürdigt. «Seit der letzten Schicht im Dezember 1986 hat sich Zollverein in eine Stätte für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft verwandelt», sagte die Ministerin am Dienstag in Essen nach einer Grubenfahrt am Schacht XII. Das Doppelbock-Fördergerüst sei ein Identifikationsmerkmal und habe überregionale Strahlkraft. «Mit den vollständig erhaltenen Anlagen der Zeche und Kokerei ist Zollverein seit 2001 ein Unesco-Welterbe – zum Anfassen und Erleben.» Es sei ein «starkes Stück Nordrhein-Westfalen, das es zu bewahren gilt».

Von dpa