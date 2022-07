Minister: Hitze der nächsten Tage kann gefährlich werden

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zeigt sich vor den erwarten heißen Sommertagen besorgt um die Gesundheit der Menschen. «Für die einen bedeutet das tolle Tage draußen im Park, im Garten oder am Wasser. Aber gerade für ältere Menschen, Vorerkrankte oder Kinder kann die starke Wärme gefährlich werden», sagte Laumann am Sonntag. Sein Rat ganz praktisch: «Trinken Sie ausreichend, meiden Sie wenn möglich körperliche Anstrengungen und bleiben Sie bestenfalls im Schatten.»

Der Deutsche Wetterdienst erwartet in Nordrhein-Westfalen am Montag Temperaturen bis 36 Grad und am Dienstag Werte bis an die 40-Grad-Marke.