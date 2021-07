Minden verpflichtet tunesischen Spielmacher Amine Darmoul

Ein Handballspieler hält den Spielball in den Händen.

Handball-Bundesligist GWD Minden hat WM-Torjäger Mohamed Amine Darmoul verpflichtet. Der 23 Jahre alte Rechtshänder wechselt vom tunesischen Erstligisten Étoile Sportive du Sahel. «Ich bin sehr froh, dass wir Amine Darmoul überzeugen konnten, zu GWD Minden in die Bundesliga zu wechseln. Amine ist zweikampfstark, dynamisch und spielintelligent», sagte Mindens Geschäftsführer Sport, Frank von Behren, am Dienstag. Der tunesische Nationalspieler, der im Rückraum auf der Mitte oder auf der Halbposition spielt, überzeugte vor allem bei der WM in Ägypten zu Jahresbeginn durch seine Torgefahr: bei 49 Versuchen gelangen ihm 40 Tore aus dem Feld.