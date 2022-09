Millionenschwerer Drogenschmuggel aus Syrien: Haftstrafen

Essen (dpa)

Für ihre Beteiligung an millionenschweren Drogengeschäften zwischen Syrien, Rumänien und Saudi-Arabien sind drei Männer aus Deutschland zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das Essener Landgericht hat am Donnerstag bis zu zehn Jahre und neun Monate Haft verhängt. Laut Urteil waren die 23 bis 55 Jahre alten Angeklagten Teil eines internationalen Schmugglerrings, der auch Schmiergelder an die 4. Division des syrischen Heeres gezahlt haben soll.

Von dpa