Mildes und windiges Wetter in NRW

Essen (dpa/lnw)

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen mild und feucht. So werden am Montag Höchstwerte zwischen 12 und 14 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. In den Hochlagen sind Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad möglich. Dazu ist es weiter regnerisch und windig, in den Mittelgebirgen kann es auch stürmische Böen geben. Zum Nachmittag soll der Himmel dann auflockern und der Wind nachlassen. Für die Nacht zu Dienstag erwartet der Wetterdienst nur noch wenige Schauer bei Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad.

