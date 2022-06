Messerattacke in Hamm: Waffenhändler lehnte Verkauf ab

Hamm (dpa)

Vor dem Messerangriff an einer Hochschule in Hamm hat der Tatverdächtige versucht, in einem Waffengeschäft ein Messer zu kaufen. Der Verkäufer habe aber ein komisches Gefühl gehabt und den Kauf abgelehnt, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwalt der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Kurz nach dem gescheiterten Versuch soll der 34-Jährige dann in der Hammer Innenstadt zwei Küchenmesser in einem Geschäft gekauft haben. Zuvor berichtete der «Westfälische Anzeiger» (online) darüber.

