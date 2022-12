Messerangriff in Tankstelle im Münsterland: Mann gestorben

Lengerich (dpa)

Nach dem Messerangriff in einer Tankstelle im münsterländischen Lengerich ist das Opfer, der 54-jährige Pächter der Tankstelle, gestorben. Der mutmaßliche Angreifer befinde sich weiterhin in einem kritischen Zustand, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster am Samstag. Die «Westfälischen Nachrichten» hatten zuvor berichtet.

Von dpa