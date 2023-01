Messe boot öffnet nach zwei Jahren Corona-Pause ihre Tore

Düsseldorf (dpa)

Nach zwei Jahren Corona-Pause öffnet am Samstag in Düsseldorf die Wassersportmesse boot wieder ihre Tore. Bis zum 29. Januar zeigen rund 1500 Aussteller aus 68 Ländern in 16 Hallen des Düsseldorfer Messegeländes ihr Angebot von der 28 Meter langen Luxusjacht bis zur Taucherausrüstung.

Von dpa