Merkel bei Festakt zum 75. Landesgeburtstag von NRW

Zur Jubiläumsfeier des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen anlässlich seines 75-jährigen Bestehens am kommenden Montag (23. August) kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Düsseldorf. Merkel werde bei dem Festakt am Abend eine Ansprache halten, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus sicherer Quelle. Zuvor hatte die «Rheinische Post» berichtet.

An dem abendlichen Festakt auf dem Gelände der Düsseldorfer Galopprennbahn nehmen auch Vertreter der britischen Regierung und der Präsident Ghanas, Nana Akufo-Addo, teil. NRW verbindet seit mehr als 20 Jahren eine enge Partnerschaft mit Ghana.

Nordrhein-Westfalen wurde 1946 von der britischen Besatzungsbehörde gegründet, die damals im Stahlhof residierte, heute Sitz des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts. Am 23. August 1946 wurde das Land aus der Taufe gehoben: Aus dem nördlichen Teil der preußischen Rheinprovinz mit den Regierungsbezirken Aachen, Düsseldorf und Köln sowie der preußischen Provinz Westfalen wurde das Land Nordrhein-Westfalen gebildet.