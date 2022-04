Menschen eine Stunde in Kettenkarussell gefangen

Aachen (dpa)

Gefangen in einem Kettenkarussell 25 Meter über der Erde: Etwa eine Stunde haben 24 Volksfestbesucher am späten Mittwochabend in Aachen in luftiger Höhe ausharren müssen. Dann rettete die Feuerwehr die Fahrgäste, darunter vier Kinder, mit Drehleitern aus dem Karussell. Anschließend hätten sie Decken umgelegt bekommen, da es bereits sehr kühl gewesen sei, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen. Niemand sei verletzt worden.

Von dpa