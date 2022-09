Mehr Plätze für Ukraine-Geflüchtete: Kommunen in Sorge

Düsseldorf (dpa/lnw)

In den nordrhein-westfälischen Landesunterkünften soll die Zahl der Plätze für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine fast verdoppelt werden. In einem ersten Schritt würden weitere 3850 Plätze geschaffen, teilte das NRW-Flüchtlingsministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit. Bislang gibt es 4040 Plätze in diesen Unterkünften.

Von dpa