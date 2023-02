Mehr Personal für Kitas: Quereinsteiger und Ergänzungskräfte

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mit einem «Sofortprogramm Kita» will die nordrhein-westfälische Landesregierung mehr Menschen für eine Beschäftigung in Kindertagesstätten begeistern. Unter anderem sollen mehr Kinderpfleger in die Arbeit einbezogen werden. «Nun gehen wir kurzfristig erste Schritte, um die Beschäftigten, Eltern und Kinder zu entlasten», kündigte NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne) am Mittwoch in Düsseldorf an.

Von dpa