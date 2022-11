Mehr Pensionäre in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Pensionäre in Nordrhein-Westfalen steigt. Wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte, gab es Anfang dieses Jahres 270.605 sogenannte Versorgungsempfänger des öffentlichen Dienstes und damit 1,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Grund für den Anstieg ist der demografische Wandel.

Von dpa